Vertragsabschlüsse auf Scholz-Reise in Golf-Region erwartet - Kreise

BERLIN (Dow Jones)-Bei der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Golfstaaten an diesem Wochenende wird es nach Angaben aus Regierungskreisen zu Vertragsabschlüssen im Bereich Energie kommen.

"Wir werden ambitionierte Vorschläge zum Abschluss bringen", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter auf die Frage nach Vertragsabschlüssen im Bereich Flüssiggas und Wasserstoff. Zu konkreten Inhalten wollte er sich nicht äußern. Klar sei aber, dass angesichts der direkten Pipelines in die Länder das Volumen der Vertragsabschlüsse zu möglichen Gaslieferungen "ausbaufähig" sei.

Der Bundeskanzler wird am Samstag und Sonntag Saudi Arabien , den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar besuchen.

Besonders Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seien potentiell wichtige Produzenten von günstiger erneuerbarer Energie für Deutschland, das in Zukunft einen hohen Anteil von Ökostrom aus dem Ausland importieren muss, so der Beamte, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Scholz wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Es seien auch Unternehmen dabei, die konkrete einzelne Verträge abschließen werden, so der Beamte.

Neben Energiethemen, wie der Lieferung von Flüssiggas und auf lange Sicht der Ausbau von erneuerbarer Energien vor Ort, wird es auch um ein Atomabkommen mit dem Iran gehen, da Vertreter der Golfstaaten einen direkten Austausch mit Iran hätten. Ein anderes Thema wird die Situation im Jemen sein.

Für Samstag ist auch eine Zusammenkunft mit dem umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geplant. Dieser ist in der Vergangenheit von der Europäischen Union und auch den USA mit Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Zusammenhang gebracht worden.

Ein zweiter hochrangiger Regierungsbeamter erklärte auf einem Briefing zu der Reise, dass der Kronprinz in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle in Saudi Arabien spielen werde. Man sitze hier "nicht zu Weltgericht". Deutschland habe sich klar zum Mord an Khashoggi geäußert. Aber es gebe andere Themen, in denen Saudi Arabien eine konstruktive Rolle spiele.

Am Sonntag wird Scholz den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed, treffen. Am Nachmittag sind in Katar Gesprächen mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani vorgesehen.

Weitere Themen der Treffen werden eine engere Kooperation mit den Ländern in den Bereichen Innovation und IT sowie Fragen der regionalen Sicherheit sein. Auch Menschenrechtsfragen stehen auf der Agenda.

