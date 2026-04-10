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Vertragsverlängerung

BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus

11.04.26 08:45 Uhr
BVB-Aktie: Ballack macht sich für Schlotterbeck stark | finanzen.net

Ex-Nationalspieler Michael Ballack sieht in der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck eine sinnvolle Entwicklung für den jungen Abwehrspieler.

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"Vielleicht waren die Anfragen doch nicht so da, wie er sich es gewünscht hätte. Es ist ein Luxusproblem. Er weiß auch, was er am BVB (Borussia Dortmund) hat. Ich glaube auch, dass er noch nicht so weit ist und ihm 1-2 Jahre auf diesem Niveau noch guttun, weil der BVB auch nicht diesen ganz großen Druck hat, wie Real oder Bayern", sagte Ballack dem Streamingdienst DAZN.

Nach langem Ringen hatte Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 26 Jahre alten Nationalspieler bis 2031 bekanntgegeben. Das neue Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren. "Deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Weil sie Bauchschmerzen haben, weil er so kurzfristig gehen kann. Weil es eben nicht bis 2031 ist im Zweifel, wie es verkauft wird. Aber das ist der moderne Fußball, das ist Part of the Deal", betonte Ballack.

Auch wenn der 49-Jährige bei Schlotterbeck noch Entwicklungspotenzial sieht und "hier und da noch Fehler", die bei den ganz großen Clubs auch wegen größer Konkurrenz nicht verziehen werden würden, hält Ballack einen vorzeitigen Abschied des Verteidigers aus Dortmund nicht für ausgeschlossen: "Wenn ich das als Spieler einfordere vom Club, dann spiele ich mit dem Gedanken, diese Klausel auch zu nutzen. Das ist relativ kurzfristig, das spielt in seinem Kopf eine Rolle", so Ballack.

/jgl/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com

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