Vertrauensbeweis

Die Droneshield-Aktie konnte deutliche Gewinne erzielen. Wie das Unternehmen bekannt gab, gehört die US-Investmentbank JPMorgan nun zu den substanziellen Anteilseignern.

• JPMorgan wird substanzieller Anteilseigner

• DroneShield-Aktie mit Gewinnen

• Große Volatilität der Aktie

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DroneShield kann sich über einen neuen substanziellen Anteilseigner freuen, wie das Unternehmen auf der eigenen Webseite bekannt gab. Niemand geringeres als US-Investmentbank JPMorgan sprach dem Drohnenhersteller aus Australien mit seinem Investment sein Vertrauen aus.

Wie aus dem Dokument hervorgeht, wurde die Bank schon am 20. März zum wichtigen Anteilseigner, bekannt gegeben wurde es jedoch erst am 25. März. Insgesamt hält die Bank gemeinsam mit Affiliates 48,774 Millionen DroneShield-Aktien und erhalten damit einen Stimmrechtsanteil von 5,29 Prozent.

DroneShield-Aktie steigt

Anleger haben den Vertrauensbeweis am Donnerstag mit Käufen honoriert. So ging es für die DroneShield-Aktie an der Heimatbörse Sydney bis zum Handelsschluss um 5,16 Prozent nach oben auf 4,48 AUD.

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Seit Jahresbeginn konnte das Papier inmitten des Rüstungsbooms um 45,45 Prozent steigen, mit Blick auf die letzten 12 Monate ging es gar knapp 380 Prozent nach oben.

DroneShield hatten den Schwung der letzten Monate immer wieder dafür genutzt, neue Aktien auszugeben, meist in Zusammenhang mit der Ausübung von Performance-Optionen, die zuvor an Mitarbeiter des Unternehmens vergeben wurden.

Darüber hinaus stand der Drohnenhersteller in den letzten Wochen immer wieder mit neuen Kooperationen und Expansionsplänen für Europa im Zentrum der Aufmerksamkeit.

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Starke Volatilität - Positives Analystensentiment

Die Aktie ist von starker Volatilität geprägt: Prall gefüllten Auftragsbüchern stehen mittlerweile kritischen Stimmen von Analysten gegenüber, die vor einer drohenden Überbewertung des Rüstungsunternehmens warnen.

Noch überwiegt jedoch ein positives Analystensentiment: So gibt es drei FactSet-Analysten, die eine Bewertung für die DroneShield-Aktie abgeben. Hier kommt das Papier auf zwei Kaufempfehlungen und einmal "Hold". Das mittlerweile Kursziel liegt bei 4,5 AUD und damit sehr nah im jüngsten Schlusskurs bei 4,48 AUD.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net