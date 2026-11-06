DAX 25.805 -2,0%ESt50 6.147 -1,4%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,09 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.100 +0,7%Euro 1,1174 -0,4%Öl 98,3 -0,0%Gold 4.065 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Vertrauensverlust

Rheinmetall-Aktie sackt ab: Anlegerstimmung bleibt nach Prognosesenkung getrübt

Rheinmetall-Aktie sackt ab: Anlegerstimmung bleibt nach Prognosesenkung getrübt

Die Rheinmetall-Aktie bleibt auch vor dem Wochenende weiter unter Druck. Seit der Gewinnwarnung steht bereits ein zweistelliges Minus zu Buche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
805.80 EUR -23.70 EUR -2.86 %
Charts | News | Analysen

Die Aktien von Rheinmetall sind am Freitag weiter abgesackt. Zuletzt verlor das Papier via XETRA 4,98 Prozent auf 799,6 Euro. Damit verloren sie seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend inzwischen fast 20 Prozent an Wert. Im Jahresverlauf haben sich die Papiere der Düsseldorfer nahezu halbiert. Noch schlimmer sieht es aus, wenn man das vor 13 Monaten erreichte Rekordhoch als Referenz nimmt, es lag bei über 2000 Euro.

Werbung

Einige Analysten ruderten nach der neuerlichen Hiobsbotschaft zur Wochenmitte nun mit ihren Kurszielen zurück. Bei den Investmentbanken Bernstein und Oddo BHF führte dies sogar dazu, dass sie ihre bisherigen Empfehlungen aufgaben. Allgemein ins Rampenlicht rückte der erlittene Vertrauensverlust. David Perry von JPMorgan hatte bereits in seiner ersten Reaktion daran erinnert, dass es insgesamt die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten gewesen sei.

Es werde Zeit brauchen, den Vertrauensverlust wieder auszumerzen, schrieb Yan Derocles von Oddo BHF. Der Kapitalmarkttag am 27. November werde wohl zunächst nur die Erwartungen kalibrieren. Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler wartet die weitere Expansion jetzt zurückhaltender ab, angesichts offensichtlicher Schwierigkeiten, potenzielle Aufträge in gesicherte Umsätze umzuschlagen.

Auch die Experten von Kepler kappten ihr Kursziel, blieben allerdings wie alle anderen Kollegen klar über dem aktuellen Xetra-Niveau. Sie rieten allerdings, in die Schwäche hinein "nachzuladen". Denn das dritte Quartal habe gezeigt, dass die Düsseldorfer weiter profitabel wachsen.

Werbung

UBS-Experte Sven Weier sieht in der aktuellen Warnung eher einen konservativeren Prognoseansatz. Die Gewinnwarnung sei völlig unerwartet gekommen und die Reaktion am Markt nachvollziehbar heftig ausgefallen, schrieb er am Donnerstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag könnte eine Gelegenheit bieten, realistischere Ziele festzulegen. Bis dahin dürften Anleger in Wartestellung bleiben.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.