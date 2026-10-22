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Vertriebsorganisation

PUMA-Aktie gibt ab: Sportartikelhersteller beruft Arne Arens zum Chief Commercial Officer

PUMA-Aktie gibt ab: Sportartikelhersteller beruft Arne Arens zum Chief Commercial Officer

PUMA bekommt zum 15. November einen neuen Chief Commercial Officer und Vorstand.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
25.05 EUR -0.30 EUR -1.18 %
Charts | News | Analysen

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat Arne Arens mit Wirkung zum 15. November zum neuen CCO und Mitglied des Vorstands ernannt. Er wird für die globale Vertriebsorganisation und die Marktstrategie von PUMA verantwortlich sein und die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens weltweit leiten.

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Arens war zuletzt CEO des US-Textiltechnologieunternehmens Unspun. Er hat laut Mitteilung mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Sport- und Outdoor-Branche, unter anderem hatte er leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, Markenmanagement und General Management bei Nike, The North Face und Boardriders.

Arens folgt auf Matthias Bäumer, der per 30. September als CCO aus dem PUMA-Vorstand ausgeschieden war. CEO Arthur Höld leitet seitdem übergangsweise zusätzlich den Vertrieb und die Tochtergesellschaften von PUMA.

Ab 15. November besteht der PUMA-Vorstand aus Arthur Höld (CEO), Mark Langer (CFO), Maria Valdes (Chief Brand Officer), Andreas Hubert (Chief Operating Officer) und Arne Arens (CCO).

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Die PUMA-Aktie gibt via XETRA zeitweise 1,84 Prozent auf 25,04 Euro ab.

DOW JONES

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, PUMA SE

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Datum Rating Analyst
14.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 PUMA SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PUMA SE Neutral UBS AG
01.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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