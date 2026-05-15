Verunsicherte KI-Anleger

Sivers Semiconductors gerät unter Druck. Hintergrund sind eine Untersuchung wegen möglichen Insiderhandels und verschobene Quartalszahlen.

• Schwedische Behörden untersuchen möglichen Insiderhandel rund um NASDAQ-Listing-Pläne

• Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde auf den 29. Mai verschoben

• Nach Bilanzkorrekturen haben sich die ausgewiesenen Verluste deutlich erhöht

Wer­bung Wer­bung

Der Aktienkurs von Sivers Semiconductors gibt am Dienstag in Stockholm zeitweise um 8,01 Prozent auf 78,70 schwedische Kronen (SEK) ab. Das schwedische Halbleiterunternehmen hatte zuletzt negative Nachrichten für Anleger parat.

Behördliche Untersuchung belastet die Stimmung

Bei Sivers Semiconductors sorgt derzeit insbesondere eine Untersuchung der schwedischen Wirtschaftsbehörde für Verunsicherung. So gehe es dabei um einen möglichen Informationsabfluss im Zusammenhang mit den angekündigten Plänen für ein NASDAQ-Dual-Listing.

Demnach untersuche die Behörde, ob Informationen über die geplante Zweitnotierung an der NASDAQ bereits rund 48 Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe an den Markt gelangt sein könnten. Anklagen wurden Berichten zufolge demnach bislang nicht erhoben.

Wer­bung Wer­bung

Verschobene Zahlen erhöhen den Druck

Zusätzliche Unsicherheit entstand durch die Verschiebung der Quartalszahlen. So wurde die ursprünglich für den 20. Mai geplante Veröffentlichung auf den 29. Mai verlegt. Hintergrund sei die Umstellung auf die strengeren PCAOB-Prüfungsstandards der USA im Zuge der angestrebten NASDAQ-Notierung.

Die Anpassung der Rechnungslegung führte laut Quelle zu umfangreichen Korrekturen früherer Geschäftszahlen. Für 2025 erhöhte sich der Nettoverlust demnach von ursprünglich 186,5 Millionen schwedischen Kronen auf 222,6 Millionen schwedische Kronen. Gleichzeitig wurde der operative Verlust (EBIT) mit 177,8 Millionen schwedischen Kronen angegeben.

Was das für Anleger bedeutet

Das Unternehmen ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der KI-Infrastruktur geworden, weil es ein fundamentales Problem von modernen KI-Rechenzentren löst: den Daten-Flaschenhals. Für Anleger dürfte der 29. Mai zu einem entscheidenden Termin werden. Im Fokus stehen insbesondere die nachgereichten Quartalszahlen sowie weitere Entwicklungen rund um die Untersuchung wegen möglichen Insiderhandels.

Wer­bung Wer­bung

Angesichts der stark gestiegenen Volatilität und der umfangreichen Bilanzkorrekturen könnten Investoren bestehende Positionen kritisch überprüfen und neue Unternehmensmeldungen eng verfolgen. Entscheidend wird sein, ob Sivers Semiconductors mit den kommenden Zahlen Vertrauen in die Finanzberichterstattung und die operative Entwicklung zurückgewinnen kann.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net