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Verunsicherung

SoftBank-Aktie crasht: Milliarden-Kreditlinie besichert durch OpenAI-Beteiligung liegt auf Eis

10.06.26 09:19 Uhr
SoftBank-Aktie sackt ab: Milliardenlinie besichert durch OpenAI-Investment gerät ins Stocken | finanzen.net

SoftBank wollte mindestens sechs Milliarden US-Dollar gegen seine OpenAI-Anteile aufnehmen - doch die Gespräche mit potenziellen Kreditgebern liegen auf Eis.

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• SoftBank strebte milliardenschwere Margin-Kreditlinie besichert durch OpenAI-Beteiligung an
• Potenzielle Geldgeber ziehen sich zurück
• Bewertungsbedenken machen SoftBank einen Strich durch die Rechnung

Die Verhandlungen von SoftBank über eine milliardenschwere Margin-Kreditlinie, besichert durch die Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI, sind laut Bloomberg ins Stocken geraten, wie die Nachrichtenagentur mit Verweis auf Insider berichtet. Die SoftBank-Aktie hat seit Jahresbeginn zwar mehr als 46 Prozent zugelegt und den Konzern Anfang Juni an Toyota vorbei zum wertvollsten Unternehmen Japans gemacht - doch die Finanzierungspläne rund um OpenAI erweisen sich als komplizierter als erhofft.

So ging es für die SoftBank-Aktie in Tokio am Mittwoch letztlich 8,33 Prozent auf 6.461 Yen nach unten.

Kreditgeber zögern trotz IPO-Signal

Vor dem Stillstand hatte SoftBank Bloomberg zufolge bereits rund fünf Milliarden US-Dollar an Zusagen eingesammelt, wobei unklar ist, ob es sich um mündliche oder schriftliche Commitments handelte. Potenzielle Kreditgeber hatten sich zuletzt zwar offener gezeigt, nachdem OpenAI am Montag die vertrauliche Einreichung eines Börsengangs in den USA bestätigte - Goldman Sachs und Morgan Stanley begleiten eine mögliche Notierung bereits im Herbst. Dennoch bleibt das Kernproblem bestehen: Die Bewertung eines noch nicht börsennotierten Unternehmens als Kreditsicherheit stößt bei Geldgebern auf Vorbehalte. Schon im Mai hatte SoftBank das Zielvolumen um 40 Prozent kürzen müssen.

Mehr als 60 Milliarden US-Dollar in OpenAI gebunden

Im Hintergrund steht SoftBanks massives finanzielles Engagement bei OpenAI von insgesamt über 60 Milliarden US-Dollar - eine Summe, die intern wie extern Nervosität auslöst. Jüngste Fortschritte des Konkurrenten Anthropic haben bei manchen Investoren Zweifel an der Werthaltigkeit dieser Wette genährt. Hinzu kommt eine Brückenfinanzierung über 40 Milliarden US-Dollar, die SoftBank bis März 2027 zurückzahlen muss. Der Konzern erklärte, die Rückzahlung solle "durch die Nutzung bestehender Vermögenswerte und anderer Finanzierungsmaßnahmen" erfolgen.

Breites Portfolio als Rückfalloption

An Optionen mangelt es SoftBank nicht. Das Portfolio umfasst unter anderem Beteiligungen an Arm Holdings und Intel, deren Aktien seit Jahresbeginn an der NASDAQ um 197 Prozent auf zuletzt 324,86 US-Dollar beziehungsweise 192 Prozent auf 107,92 US-Dollar gestiegen sind. Auch weitere Anleiheemissionen oder Beleihungen anderer börsennotierter Beteiligungen stehen dem Bericht zufolge im Raum. Die Absicherungskosten für SoftBank-Schulden haben sich zuletzt ebenfalls entspannt: Die Credit Default Swaps verengten sich um rund 61 Basispunkte auf 307, nachdem sie am 20. Mai noch über 367 Basispunkte notiert hatten.

Ob SoftBank die Margin-Kreditlinie zu einem späteren Zeitpunkt erneut angeht, hängt wesentlich vom Fortgang des OpenAI-Börsengangs ab - ein konkreter Bewertungsanker durch eine Notierung könnte die Bedenken der Kreditgeber ausräumen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images, JarTee / Shutterstock.com

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