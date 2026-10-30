DroneShield-Aktie unter Druck: Was hinter der neuen Aktienausgabe steckt

Verwässerung voraus?

30.10.26 09:32 Uhr

Neue Aktien belasten die Stimmung, doch hinter der Ausgabe steckt keine Kapitalerhöhung: Was zählt für DroneShield-Anleger wirklich?

• Analysten sind uneins bei der Bewertung der Aktie, wobei das Kursziel zwischen 1,25 und 2,6 Australischen Dollar variiert.

• DroneShield gibt 250.000 neue Aktien aus, die aus ausgeübten Mitarbeiteroptionen stammen und kein frisches Kapital einbringen.

DroneShield gibt neue Aktien aus

Ausgabe stammt aus Mitarbeiteroptionen und bringt kein frisches Geld

Auftragslage und Margendruck entscheiden stärker über den Kurs

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DroneShield hat am Freitag die Quotierung von 250.000 neuen Aktien an der ASX beantragt, wie der Drohnenabwehr-Spezialist mitteilte. Die Papiere stammen aus ausgeübten Performance-Optionen, dem Unternehmen fließt also kein Kapital zu. Für Anleger zählt damit weniger die Ausgabe selbst als die Frage, wie belastbar das Geschäft dahinter ist. Dennoch gab die Aktie in Sydney letztlich um 5,52 Prozent auf 1,37 AUD nach.

Optionsausübung statt Kapitalerhöhung

Die Aktien wurden ohne Gegenleistung ausgegeben, wie DroneShield in der Mitteilung angab. Es handelt sich um Optionen, die im Mai 2026 unverfallbar wurden. Eine Kapitalerhöhung ist das nicht, der Konzern nimmt kein Geld ein.

Die Zahl der notierten Aktien steigt auf 925.789.724, der Zuwachs beträgt rund 0,03 Prozent. Die Verwässerung fällt damit kaum ins Gewicht. Schon am 13. Oktober hatte das Unternehmen 200.000 Aktien aus Optionsausübungen ausgegeben, es ist also die zweite kleine Tranche im Oktober. Für den Kurs dürften Geschäftszahlen und Aufträge schwerer wiegen als diese Ausgaben.

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Auftragslage stützt, Marge belastet

Am 15. Oktober meldete DroneShield, der Committed Revenue, also vertraglich zugesicherter Umsatz, für 2026 liege bei 261 Millionen Australischen Dollar. Stichtag war der 12. Oktober, der Wert liegt innerhalb der im Juli gegebenen Prognosespanne von 250 bis 270 Millionen Australischen Dollar. Die Auslastung liegt damit im Plan der Unternehmensführung. Hinzu kommt ein Rahmenvertrag mit einem Höchstwert von 500 Millionen US-Dollar über drei Jahre; er garantiert keine Aufträge, und die Beträge lassen sich laut Unternehmen derzeit nicht beziffern.

Das erste Halbjahr 2026 fiel gemischt aus. Der Umsatz stieg auf 125,8 Millionen Australische Dollar nach 72,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dem Wachstum stand ein Rückgang der Profitabilität gegenüber. Die Bruttomarge sank auf 60,0 nach 65,3 Prozent, belastet laut Unternehmen durch mehr Drittanbieter-Produkte sowie Lagerabschreibungen im Zuge von Umzug und ERP, also der Unternehmenssoftware. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 12,4 Millionen nach plus 8,0 Millionen Australischen Dollar. Schuldenfrei ist DroneShield trotzdem, die Barmittel sind komfortabel.

Wächst der Umsatz weiter, die Marge aber nicht mit, bleibt die Ertragsfrage der Kern der Bewertung.

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DroneShield-Aktie im Blick: Analysten bleiben uneins

Im Analystenkonsens steht die Aktie bei Hold, zwei von vier Analysten stufen mit Buy ein, einer mit Hold, einer mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 1,96 Australischen Dollar, die Spanne reicht von 1,25 bis 2,6 Australischen Dollar.

Canaccord Genuity setzte in einer Studie von Analyst Richard Harrisberg Mitte Oktober Buy an, das Kursziel beträgt 2,6 Australische Dollar. Jefferies stufte mit Will Richardson dagegen mit Sell ein und nennt 1,25 Australische Dollar. Die beiden Ziele markieren die Ränder der Spanne und zeigen, wie unterschiedlich der Markt Auftragslage und Margendruck gewichtet. An dieser Debatte ändert die Optionsausübung wenig.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

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