Verwirrung über Wiederaufbau-Programm der EU-Kommission

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem EU-Gipfel haben Erwägungen aus der EU-Kommission für ein Wiederaufbauprogramm im Umfang von zwei Billionen Euro Verwirrung gestiftet. Ein entsprechendes Papier, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, stamme nicht von der Führungsebene der Kommission, sagte ein Sprecher am Donnerstagabend. Dies sei nicht der Vorschlag, den Kommissionschefin Ursula von der Leyen den Staats- und Regierungschefs am Donnerstag unterbreiten wolle. Von der Leyen werde auch noch nicht über Zahlen sprechen.

Beim Videogipfel soll der Plan für einen sogenannten Recovery Fund besprochen werden, ein Fonds zur Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Von der Leyen wird ihre Ideen dazu vorstellen. Einige Elemente sind bereits bekannt, etwa der Vorschlag, dass die Kommission mit Garantien der EU-Staaten aus dem Haushalt selbst über Anleihen Schulden aufnehmen und so EU-Staaten in der Krise unterstützen will.

Solche Elemente werden auch in dem inoffiziellen Arbeitspapier beschrieben. Doch habe dieses Papier in der Kommission nie die Kabinettsebene erreicht, sagte der Sprecher. Von der Leyen hatte öffentlich von nötigen Investitionen in Billionenhöhe nach der Pandemie gesprochen. Schätzungen für den Wiederaufbaufonds gehen von 500 bis 1500 Milliarden Euro aus.

Über das Arbeitspapier hatte zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet./vsr/DP/he