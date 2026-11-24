HAMBURG (dpa-AFX) - Verzögerungen beim Hochlauf des neu errichteten US-Werks schlagen beim Kupferkonzern Aurubis ins Kontor. Im Geschäftsjahr 2026/2027 sei mit einem operativen Ergebnis vor Steuern unter der Markterwartung zu rechnen, teilten die Hamburger überraschend am Dienstag mit. Demnach erwartet Aurubis nun zwischen 430 und 530 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten bislang mit einem Ergebnis von rund 575 Millionen Euro gerechnet.

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Gemäß der in diesem Zuge ebenfalls vorgelegten vorläufigen Zahlen stieg das operative Vorsteuerergebnis im abgeschlossenen Geschäftsjahr (30. September) im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 516 Millionen Euro. Die seit einiger Zeit wegen des sinkenden Kupferpreises ohnehin unter Druck stehende Aktie rutschte in einer ersten Reaktion um zehn Prozent auf 113,80 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr ab.

Aurubis hatte die Produktion in dem Recyclingwerk in Augusta (Richmond County) im US-Bundesstaat Georgia im September 2025 aufgenommen, die aber wie üblich schrittweise erfolgt. Bereits im vergangenen August hatte Aurubis mitgeteilt, dass sich der Hochlauf bei wesentlichen Anlagen um jeweils rund sechs Monate verlängert. In der Mitteilung von Dienstag war nun die Rede von erforderlichen Anpassungen einzelner Bauteile der Schmelzöfen.

Die endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr will Aurubis am 2. Dezember vorlegen./lew/zb