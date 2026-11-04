Vesuvius India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Vesuvius India hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,67 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net