Veteranpoolen Registered B hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Veteranpoolen Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 194,5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,3 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net