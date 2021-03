Vettel eröffnet für Aston Martin Formel-1-Testfahrten

Aktien in diesem Artikel

SILVERSTONE (dpa-AFX) - Sebastian Vettel wird für sein neues Formel-1-Team Aston Martin zu Beginn der Testfahrten in Bahrain im Auto sitzen. Wie das englische Werksteam am Donnerstag mitteilte, ist der viermalige Weltmeister für die Vormittagseinheit am Freitag eingeplant. Am Nachmittag soll dann Vettels kanadischer Teamkollege Lance Stroll auf dem Bahrain International Circuit im Wagen sitzen. Die einzigen Testfahrten vor dem Saisonstart beginnen am Freitag (8.00 Uhr) und dauern bis Sonntag. In Bahrain findet am 28. März auch der erste Grand Prix des Jahres statt. Vettel (33) musste Ferrari nach sechs Jahren verlassen und wechselte zu Aston Martin./mom/DP/eas