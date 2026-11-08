Vibra Energia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Vibra Energia hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vibra Energia einen Umsatz von 8,89 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vibra Energia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vibra Energia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen