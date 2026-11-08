Vibra Energia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vibra Energia einen Umsatz von 8,89 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Vibra Energia hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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