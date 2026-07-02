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VibroPower hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

03.07.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VibroPower Corporation Ltd
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VibroPower äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 123,12 Prozent auf 11,29 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,06 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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