VibroPower hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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VibroPower äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 123,12 Prozent auf 11,29 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,06 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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