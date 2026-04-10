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Vickers Vantage informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

12.04.26 06:35 Uhr

Vickers Vantage präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Vickers Vantage vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,8 Millionen USD – eine Minderung von 67,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,9 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 36,480 USD beziffert. Im Vorjahr waren -19,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 30,25 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 46,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vickers Vantage 56,59 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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