Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat Victory Giant Technology (HuiZhou)Co im vergangenen Quartal 7,95 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Victory Giant Technology (HuiZhou)Co 5,56 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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