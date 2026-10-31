Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

31.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Victory Giant Technology (HuiZhou)Co im vergangenen Quartal 7,95 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Victory Giant Technology (HuiZhou)Co 5,56 Milliarden HKD umsetzen können.

Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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