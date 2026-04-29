Victory Giant Technology (HuiZhou)Co präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Victory Giant Technology (HuiZhou)Co präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz wurde auf 6,23 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,61 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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