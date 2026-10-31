Victory Giant Technology (HuiZhou)Co stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,01 Milliarden USD – ein Plus von 42,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victory Giant Technology (HuiZhou)Co 710,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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