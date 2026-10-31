Victory Giant Technology (HuiZhou)Co stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,01 Milliarden USD – ein Plus von 42,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victory Giant Technology (HuiZhou)Co 710,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Victory Giant Technology (HuiZhou)Co hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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