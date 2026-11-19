Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 USD je Aktie gewesen.

Vida Global A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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