Vida Global A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Vida Global A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vida Global A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vida Global A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen