Vidac Pharma-Aktie im Blick: Führungskraft schlägt Anteile los

Managers’ Transaction

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Vidac Pharma-Aktie.

Kürzlich kam es bei der Vidac Pharma-Aktie zu Managers’ Transactions. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 10.06.2026. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 05.06.2026 6.500 Aktien für einen Preis von jeweils 0,58 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 0,55 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,55 EUR an der Tafel. Am Markt ist Vidac Pharma aktuell 26,95 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 51.625.060 beziffert.

Am 04.06.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Für jeweils 0,58 EUR verkleinerte Herzberg, Dr Max, Vorstand, das eigene Depot um 5.000 Aktien.

Redaktion finanzen.net