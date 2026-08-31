Vidac Pharma-Aktie im Blick: Führungskraft schlägt Anteile los

Führungskraft-Depot

04.09.26 10:01 Uhr

Managers’ Transactions: So reagierte die Vidac Pharma-Aktie.

Am 01.09.2026 konnte bei Vidac Pharma eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 03.09.2026. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 01.09.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 10.000 Aktien zu jeweils 0,42 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 0,41 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 0,41 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 20,91 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 51.625.060 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 01.09.2026 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt warf Herzberg, DR. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, 12.500 Anteile zu jeweils 0,43 EUR auf den Markt.

Redaktion finanzen.net