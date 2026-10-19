Vidac Pharma-Aktie im Blick: Führungskraft schlägt Anteile los
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Vidac Pharma-Aktie aus.
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Für den 12.10.2026 wurde bei Vidac Pharma eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 16.10.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 12.10.2026 3.000 Aktien zu je 0,41 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Vidac Pharma-Aktie dann im FSE-Handel bei 0,39 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Vidac Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,35 EUR. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 19,88 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 51.625.060 beziffert.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 08.10.2026 statt. Für einen Preis von jeweils 0,41 EUR schlug Herzberg, Dr. Max 3.000 Aktien los.
Redaktion finanzen.net
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