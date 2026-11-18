MT-Meldung

Vidac Pharma veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Am 12.11.2026 wurden bei Vidac Pharma Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.11.2026 ein. Im Depot von Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 12.11.2026 von 6.668 Aktien zu je 0,22 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Vidac Pharma zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 34,20 Prozent auf 0,21 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Vidac Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,18 EUR. Die Vidac Pharma-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 12,66 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 61.736.608 Anteilsscheine beziffert.

Herzberg, Dr. Max hatte bereits am 12.11.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Herzberg, Dr. Max hatte sein Portfolio um 15.000 Anteile zu jeweils 0,26 EUR reduziert.

Redaktion Finanzen.net