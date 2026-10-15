Vidac Pharma-Aktie: Vorstand verkauft Anteile

Gemeldetes Eigengeschäft

15.10.26 14:01 Uhr

Wie sich die Vidac Pharma-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.10.2026 bei Vidac Pharma. Vidac Pharma meldete die Managers’ Transaction am 12.10.2026. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr. Max gemeldet. Es wurden am 08.10.2026 3.000 Aktien für jeweils 0,41 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,40 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,39 EUR. Insgesamt ist Vidac Pharma aktuell 19,88 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte Herzberg, Dr. Max am 07.10.2026 mit Vidac Pharma-Anteilen. Es wurde ein Verkauf von 7.000 Vidac Pharma-Aktien zu je 0,41 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net