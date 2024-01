Video: ELTIF 2.0 erklärt - wird das DIE Anlageklasse 2024?

Haben Sie schon von ELTIFs gehört? Nein, das ist kein neuer Modetrend oder ein Tier, sondern eine Anlageklasse, die 2024 für Anleger sehr interessant werden könnte. Worum es sich dabei genau handelt, erklärt Ihnen Felix Kästner im folgenden Video.

Der Begriff ELTIF steht für European Long-Term Investment Funds, also frei übersetzt "europäischer, langfristiger Investmentfonds". Ganz neu ist diese Anlageklasse tatsächlich nicht, es gibt sie bereits seit 2015. Doch Gesetzesänderungen könnten dieses Asset zur Anlageklasse 2024 machen. Im Ratgeber-Video erfahren Sie, in was Sie mit ELTIFs investieren und wie Sie dieses Finanzprodukt handeln können.

