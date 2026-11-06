Vidya Wires: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Vidya Wires hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Vidya Wires hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,81 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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