Vidya Wires: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,81 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden INR in den Büchern standen.

Vidya Wires hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 INR je Aktie gewesen.

Vidya Wires hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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