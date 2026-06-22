DAX25.140 +0,6%Est506.311 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -4,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin55.488 -0,9%Euro1,1424 ±-0,0%Öl77,45 -0,9%Gold4.120 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- RWE erhöht Beteiligung an Amprion -- Brenntag hebt Prognose an -- D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben
RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Viel mehr Paketautomaten: Myflexbox steigert Anzahl stark

23.06.26 06:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
202,55 EUR -2,45 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
51,02 EUR -0,64 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
286,20 EUR -1,90 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
93,00 EUR -0,66 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BONN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wer ein Paket empfängt oder aufgeben möchte, kann in Deutschland immer häufiger auf einen Automaten zurückgreifen. Marktführer DHL bietet bereits rund 18.000 solcher Stationen an und damit circa 3.000 mehr als Anfang 2025, wie die Firma in Bonn mitteilte. 2030 sollen es 30.000 sein.

Der österreichische Anbieter Myflexbox, der in seinen Automaten Sendungen von DPD, Hermes, FedEx und UPS (United Parcel Service) aufbewahrt, kommt inzwischen auf 1.416 Standorte in Deutschland und damit auf mehr als das Doppelte als vor einem Jahr (602). Andere Anbieter bauen ihr Automatennetz ebenfalls aus. Allerdings werden die Stellflächen besonders in größeren Städten knapp.

Deutschlands Paketbranche boomt. Die Menschen bestellen immer mehr Waren im Internet, dadurch steigt die Menge der zugestellten Pakete Jahr für Jahr.

"Out of Home"-Alternativen

Damit die Firmen die Pakete nicht mehr zeitraubend bis zur Haustür des Empfängers fahren müssen, bieten sie "Out of Home"-Alternativen an. Dabei geht es um Paketshops, in denen man die Sendungen auch abholen kann, und eben Automaten. Letztere haben den Vorteil, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind.

"Die klassische Haustürzustellung ist historisch gesehen der teuerste und ineffizienteste Teil der Lieferkette", sagt Myflexbox-Chef Jonathan Grothaus. Die Automaten senkten die Stopp-Kosten der Logistiker drastisch und es würden klimaschädliche "Ehrenrunden" eliminiert, wenn also Paketzusteller erfolglos an Haustüren klingelten.

Anbieter expandieren stark

DHL setzt im Wesentlichen auf eigene Automaten, also auf Packstationen und auf Poststationen, bei denen man auch Briefmarken kaufen und Briefe einwerfen kann. Außerdem hat der gelbe Riese die Tochterfirma Deinfach, bei der auch andere Firmen ihre Pakete deponieren können und dafür Miete zahlen.

Myflexbox wiederum ist anbieterunabhängig. Unter den Eigentümern ist keine Paketfirma, vielmehr gehört das Unternehmen britischen Finanzinvestoren. Es geht steil nach oben: Vor zwei Jahren gab es nur 244 Standorte in Deutschland, nun sind es fast sechsmal so viele. In Österreich hat Myflexbox rund 700 Automatenstandorte.

"Unser Ziel ist die maximale Verdichtung der Infrastruktur nicht nur in urbanen Ballungsräumen, sondern auch in kleineren Gemeinden ab circa 5.000 Einwohnern", sagt Manager Grothaus. "Wir wollen "Out of Home"-Zustellung deutlich näher an den Alltag der Menschen bringen: Also dorthin, wo sie ohnehin unterwegs sind." Als Beispiele nennt er Supermärkte, Wohnquartiere, Tankstellen, Bahnhöfe, Bürostandorte und Einkaufszentren./wdw/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18.06.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.06.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
27.05.2026Amazon BuyUBS AG
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen