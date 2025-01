'Viel zu einfach': BVB-Coach hadert mit Rumpf-Abwehr

Werte in diesem Artikel

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Nuri Sahin wollte den hohen Krankenstand in seinem Team nicht als Ausrede für die drei schnellen Gegentore gegen Bayer Leverkusen gelten lassen. "Das ist viel zu einfach - auch in dieser Konstellation, in der wir wahrscheinlich nie mehr zusammenspielen werden", sagte der 36-Jährige nach dem 2:3 im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga.

Gleich sechs Spieler fehlten kurzfristig krankheitsbedingt. Sahin stand nur ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung - Bundesliga-Startelfdebütant Yannik Lührs. "Total ungewöhnlich. Es war wie ein schlechter Witz", sagte Sahin über die Ausfälle. "Ich hatte das Gefühl, dass ich jede Stunde eine Nachricht bekomme, dass ein Spieler ausfällt."

Torwart Kobel: "Es ist extrem bitter"

Nathan Tella brachte Leverkusen nach einem Dortmunder Ballverlust bereits nach 25 Sekunden in Führung. Patrik Schick stand bei seinen beiden Toren in der 8. und 19. Minute völlig frei. Er erwarte "von meinen Jungs, dass sie das besser verteidigen", sagte Sahin. Erstmals seit Anfang April 2024 verloren die Dortmunder wieder ein Heimspiel in der Bundesliga.

Gegen den deutschen Meister hatte der Revierclub viel Ballbesitz, der Einsatz stimmte. In der Offensive war der BVB aber nicht gefährlich genug. "Es ist extrem bitter. Am Ende können wir uns davon nichts kaufen. Wir stehen mit null Punkten da", sagte Torwart Gregor Kobel.

Schon am Dienstag ist die Borussia erneut gefordert. Dann spielt der Revierclub bei Aufsteiger Holstein Kiel. "Ich hoffe, dass die Jungs wieder gesund werden, dass wir einige Spieler mehr zur Verfügung haben", sagte Sahin./the/DP/mis