BVB-Aktie sinkt: Marketing-Reise in Japan

Viele Bekannte fehlen

29.07.26 11:42 Uhr

So ganz werden die japanischen Fußball-Fans beim Besuch von Borussia Dortmund wohl nicht auf ihre Kosten kommen.

Der BVB hat seine vierte Marketing-Reise nach Japan mit einem Reisetross ohne viele bekannte Gesichter angetreten. Beim einwöchigen Besuch des Bundesligisten in Osaka und Tokio müssen die einheimischen Fans unter anderem auf Autogramme und Selfies der BVB-Aushängeschilder Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, Julian Ryerson und Emre Can verzichten.

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Während sich Schlotterbeck und Can von ihren langwierigen Verletzungen erholen, befinden sich einige der WM-Fahrer wie der Schweizer Kobel und der Norweger Ryerson noch im Urlaub oder nehmen in Dortmund langsam das Training erst wieder auf. Damit den internationalen Fans bei der Werbetour nach Fernost nicht ausschließlich Jugendspieler geboten werden, sind neben den Profis Jobe Bellingham und Fábio Silva zumindest die WM-Fahrer Maximilian Beier, Felix Nmecha, Waldemar Anton, Daniel Svensson und Carney Chukwuemeka aus ihrem Urlaub noch mit nach Japan gereist.

Kovac: "Weniger Training als vielleicht erwartet"

Mehr als ein Trostpflaster werden die mitgereisten BVB-Stars in dem mit Jugendspielern aufgefüllten Kader für die japanischen Bundesliga-Fans aber wohl nicht sein. "Wir werden sie nicht gleich dort reinschmeißen", sagte Cheftrainer Niko Kovac mit Blick auf die Einsatzzeiten der mitgereisten WM-Spieler bei den zwei geplanten Testspielen in Japan. Die fünf WM-Stars seien eher für das zweite Testspiel am Wochenende in Tokio eingeplant.

Vor der Abreise nach Fernost ließ der 54 Jahre alte BVB-Trainer durchblicken, dass die sportliche Relevanz eher gering ist. "Es wird sicherlich sehr viel weniger Training sein als vielleicht erwartet", sagte Kovac zwei Wochen nach dem Trainingsauftakt mit einem dezimierten Kader. "Wir haben die Asienreise in die dritte Woche gelegt, damit wir einfach nur spielen."

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Sportdirektor Book bleibt zu Hause

Neben Schlotterbeck, Kobel und Co. fehlt eine weitere Schlüsselfigur in Japan: Auch Sportdirektor Ole Book hat die Reise nicht angetreten. In seiner ersten Sommervorbereitung als BVB-Sportdirektor wird Book knapp vier Wochen vor Saisonbeginn für Transferverhandlungen in der Heimat benötigt.

Nach dem Wechsel von Flügelspieler Karim Adeyemi zum FC Barcelona und dem lange feststehenden Abgang von Julian Brandt suchen die Dortmunder weiterhin nach Neuzugängen. "Natürlich hätten wir gerne schon einen Offensivspieler verpflichtet, aber am Ende des Tages muss man dann auch auf die Gesetze des Marktes achten und mit der Zeit gehen", hatte Book nach dem BVB-Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf beim TV-Sender Sky gesagt.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Brandt ist Book in der Zwischenzeit wohl fündig geworden. Der 18-jährige Grieche Konstantinos Karetsas soll Berichten zufolge für 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk kommen. Wegen eines Ersatzes für Adeyemi soll Book zudem im Austausch mit Said El Mala und dem 1. FC Köln stehen.

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Wiedersehen mit Kagawa

Auch wenn der sportliche Wert nicht so groß sein mag, unterstreicht Clubchef Carsten Cramer die Wichtigkeit der Marketing-Tour vier Wochen vor Saisonbeginn. Er kritisiert dabei auch den Rest der Bundesliga.

"Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen. Dass nach der WM wieder nur die Bayern und wir auf Reisen gehen, finde ich schade", sagte Cramer der "Funke Mediengruppe". Der FC Bayern München fliegt Anfang August für eine Woche nach Südkorea und Hongkong. Die anderen 16 Bundesligisten absolvieren ihre Trainingslager in Europa.

Borussia Dortmund reist nach 2015, 2017 und 2024 zum vierten Mal nach Japan. Dort absolvieren die Schwarz-Gelben Testspiele gegen Cerezo Osaka und den FC Tokio. Bei Cerezo Osaka steht mit Shinji Kagawa sogar ein alter Bekannter auf dem Platz. Der frühere Dortmunder Publikumsliebling gewann mit dem BVB jeweils zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.

Zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison empfangen die Dortmunder dann am 22. August den FC Bayern München zum Franz Beckenbauer Supercup.

Via XETRA fällt die BVB-Aktie zeitweise um 0,98 Prozent auf 3,05 Euro.

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OSAKA/TOKIO/DORTMUND (dpa-AFX)