Viele deutsche Fernbusbahnhöfe überzeugen bei ADAC-Test nicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - An größeren Fernbusbahnhöfen ist nach Ansicht des ADAC in den vergangenen Jahren zu wenig getan worden, um kundenfreundlicher und komfortabler zu werden. Nach wie vor erfüllen viele der stark genutzten Fernbusbahnhöfe in Deutschland die Standards nicht oder nur teilweise, wie aus einem Bericht des ADAC hervorgeht.

In seinem Ranking mit elf begutachteten Haltestellen erreichte der Busbahnhof am Stuttgarter Flughafen als einziger die Note "sehr gut" und landete wie vor drei Jahren auf Platz eins. Allerdings erhielten nur fünf Terminals gute Bewertungen, drei waren "ausreichend" und die Fernbusbahnhöfe in Dortmund und Nürnberg fielen als "mangelhaft" durch, wie der ADAC am Donnerstag in München mitteilte.

Geprüft hatte der Club den Ausbau der Terminals, den Service und das barrierefreie Reisen. Erstmals hatte er vor drei Jahren die Fernbusbahnhöfe getestet. "Seitdem konnte jedoch keine grundlegende Verbesserung festgestellt werden", bilanzierten die Gutachter. Neben Stuttgart und Nürnberg hatten sie die Busbahnhöfe in Berlin, Mannheim, Dortmund, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Rostock getestet./mov/DP/zb