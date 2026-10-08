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Viele Tote nach russischem Angriff auf Bus in der Ostukraine

KRAMATORSK (dpa-AFX) - Russland hat bei einem schweren Angriff auf Kramatorsk im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens ein Dutzend Menschen in einem Bus getötet. Es gebe 12 Tote und 14 Verletzte, teilten die ukrainischen Behörden mit. Militärgouverneur Wadym Filaschkin veröffentlichte in seinem Telegram-Kanal Fotos von dem ausgebrannten Bus. "Das sind Menschen, die von der russischen Armee getötet wurden", sagte er. "Dafür gibt es keine Rechtfertigung und kann es auch keine geben."

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Filaschkin rief die noch im Gebiet Donezk verbliebenen Menschen dazu auf, in sicherere Regionen der Ukraine zu fliehen. Trotz der Evakuierungsappelle weigern sich immer wieder viele Bewohnerinnen und Bewohner, ihr Hab und Gut zurückzulassen.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Zu den Kriegszielen gehört es auch, das Gebiet Donezk komplett unter Moskaus Kontrolle zu bringen. Die ukrainischen Streitkräfte verteidigen ihre Städte mit westlicher Militärhilfe./mau/DP/nas

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