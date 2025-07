Vielerorts stockende Ernte wegen Regens

BERLIN (dpa-AFX) - Die Getreideernte in Deutschland läuft wegen Regens in vielen Regionen nur stockend an. Niederschläge unterbrechen die Arbeiten seit der zweiten Juliwoche immer wieder, wie der Deutsche Bauernverband in Berlin mitteilte. Erste Ergebnisse ließen vermuten, dass Winterweizen und Winterraps stärker unter der langen Frühjahrstrockenheit gelitten haben als Gerste. Wegen einer angespannten Marktlage für Getreide sei die Stimmung zudem erheblich getrübt. Die aktuellen Preise deckten nicht einmal die Produktionskosten.

Der Verband hatte zum Ernteauftakt Ende Juni eine knapp durchschnittliche Getreideernte prognostiziert - aber bei deutlichen regionalen Unterschieden. Erwartet werden 40,1 Millionen Tonnen und damit etwas mehr als im Vorjahr mit 39 Millionen Tonnen. Nach langer Trockenheit von Februar bis Mitte Mai kam demnach in vielen Regionen der nötige Regen gerade noch zur rechten Zeit/sam/DP/zb