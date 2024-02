Vielfältige Optionen im Zuge der raschen Expansion der europäischen ESG-Dienste

Werte in diesem Artikel

Wachsende Bedenken der Verbraucher und ehrgeizige Regierungsvorgaben werden zu einer steigenden Nachfrage nach Nachhaltigkeits- und ESG-Lösungen in Europa führen, heißt es in einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Laut dem Bericht "ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2023" für Europa ist der globale Markt für Nachhaltigkeits- und ESG-Lösungen und -Dienstleistungen auf dem besten Weg, von rund 50 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf über 100 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 zu wachsen.

"Die Unternehmen werden sich zunehmend der Bedeutung der Nachhaltigkeit bewusst, wenn es darum geht, das Vertrauen und die Loyalität der umweltbewussten Verbraucher zu gewinnen”, sagte Andreas Fahr, ISG-Partner in Europa. "Mit Hilfe von Dienstleistern finden die Unternehmen Wege, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu verstärken und transparent zu vermitteln.”

Der rasante Anstieg der Energiekosten in ganz Europa hat viele Unternehmen zu einer Reduzierung ihres Verbrauchs gezwungen und damit zugleich eine Gelegenheit geschaffen, sich mit Bemühungen um eine Dekarbonisierung auseinanderzusetzen, heißt es im ISG-Bericht. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Energieversorgung stehen zunehmend auf dem Prüfstand, und das schafft einen fruchtbaren Markt für digitale Lösungen, die bei der Verwaltung der Energieinfrastruktur und des Energieverbrauchs helfen, so der Bericht weiter.

Wenn es gilt, die Rolle der Nachhaltigkeit bei der Schaffung eines künftigen Wirtschaftswachstums zu definieren, hat die Europäische Union dem ISG-Bericht zufolge eine klare Botschaft an Investoren und Dienstleister gerichtet. Der Europäische "Green Deal" ist ein umfassendes Programm, das von der Europäischen Kommission mit dem übergeordneten Ziel auf den Weg gebracht wurde, die EU bis 2050 kohlenstoffneutral zu machen. Dem ISG-Bericht zufolge ist in dem Programm bis 2030 ein Investitionsvolumen von mehr als 1 Billion Euro für erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen und andere Bereiche geplant.

Bis 2026 werden mehr als 60 Prozent der Unternehmen in der EU dazu verpflichtet sein, über bestimmte Nachhaltigkeits- und ESG-Daten in spezifischen Formaten extern zu berichten. Da digitale Dienste für diesen Wandel von entscheidender Bedeutung sein werden, werden Teile dieser Mittel an die Anbieter dieser Dienste fließen, wie aus dem ISG-Bericht hervorgeht.

"Europa ist aufgrund seines ausgeprägten Umwelt- und Sozialbewusstseins die Heimat für einige der ehrgeizigsten Organisationen auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit”, sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader von ISG Provider Lens Research. "Viele Unternehmen gehen über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hinaus und versuchen, für bessere finanzielle Ergebnisse Nachhaltigkeitsvorteile und -differenzierungen zu erzielen.”

In dem Bericht wird auch beleuchtet, wie Rating- und Benchmarking-Dienste durch die Bereitstellung standardisierter Bewertungen eine wichtige Rolle dafür spielen, ESG-Initiativen anzustoßen.

Der Bericht "ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2023" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 106 Dienstleistern in fünf Quadranten: Strategie- und Enablement-Services, Technologielösungen und Implementierungs-Services - IT, Technologielösungen und Implementierungs-Services - OT, Datenplattformen und Managed Services sowie Rating- und Benchmarking-Services.

Der Bericht nennt Accenture, Cognizant, HCLTech, IBM, Infosys, TCS und Wipro als Leader in jeweils vier Quadranten, während Capgemini, Deloitte, LTIMindtree und PwC als Leader in jeweils drei Quadranten genannt werden. EcoVadis, Hitachi Digital Services, SAP, Siemens und T-Systems werden als Leader in jeweils zwei Quadranten genannt, während Bain & Company, BCG, Bloomberg, CDP, CGI, Cority, Deutsche Telekom GK, ERM, ESG Book, EY, FactSet, ISS ESG, Moody's ESG, MSCI, LSEG Data & Analytics, S&P Global, Schneider Electric, Sustainalytics, T-Systems/Detecon, VelocityEHS, Wolters Kluwer und WSP jeweils als Leader in einem Quadranten genannt werden.

Darüber hinaus werden Hitachi Digital Services, Intelex, NTT DATA, RepRisk und Tech Mahindra als Rising Stars — Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG — in jeweils einem Quadranten genannt.

Kundenspezifische Versionen des Berichts sind erhältlich von Computacenter , Deutsche Telekom GK , HCLTech und T-Systems/Detecon .

Der Bericht "ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2023" für Europa ist erhältlich für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite.

Über ISG Provider Lens™

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen ISG-Beraterteams kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie deckt derzeit Anbieter ab, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Weitere Informationen über ISG Provider Lens Research finden Sie auf dieser Website .

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut, USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute in mehr als 20 Ländern - ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seinen Einfluss auf den Markt, sein umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how und seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten auf der Grundlage der umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com .

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214696139/de/