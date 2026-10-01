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Vier Astronauten zur ISS gestartet

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SpaceX
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CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Vier Astronauten sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow - die sogenannte "Crew 13" - brachen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

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Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die "Crew 13" soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die "Crew 12" ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant./cah/DP/jha

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30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

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