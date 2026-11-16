Berkshire Hathaway-Aktie etwas leichter: Buffetts Spende und die Frage nach dem Vertrauen

Vier Stiftungen, ein Plan

Buffett gibt erneut Aktien an seine Familienstiftungen ab und betont sein Vertrauen in Berkshire, doch was bedeutet das für Anleger, die auf Rückkäufe und Zahlen schauen?

• Die Quartalszahlen von Berkshire zeigen ein leicht rückläufiges operatives Ergebnis, während Analysten wie UBS die Aktie weiterhin positiv bewerten und auf ein höheres Kursziel setzen, wobei die Entwicklung der Stiftungs-Aktien am Markt beobachtet wird.

• Trotz der Spende bleibt Buffett Großaktionär mit etwa 13 Prozent an Berkshire Hathaway und betont, dass sein Vertrauen in das Unternehmen ungebrochen ist, während die Führung an die nächste Generation übergeben wird.

• Warren Buffett hat erneut Aktien im Wert von rund 5,47 Milliarden US-Dollar an vier Familienstiftungen gespendet, darunter die Susan Thompson Buffett Foundation, um sein Vertrauen in Berkshire Hathaway zu bekräftigen.

Buffett überträgt erneut ein großes Aktienpaket an Familienstiftungen

Sein Vertrauen in Berkshire sei ungebrochen, betont der Investor

Wie sich Quartalszahlen und Analystenbild zur Spende verhalten

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Warren Buffett, Chairman Emeritus von Berkshire Hathaway, hat heute 6.150 Class-A-Aktien in 9.225.000 Class-B-Aktien umgewandelt und an vier Familienstiftungen gespendet. Den Wert beziffert Reuters auf rund 5,47 Milliarden US-Dollar. Für Anleger zählt die Frage, was der Schritt für die Eigentümerstruktur und das Vertrauen in die neue Führung bedeutet.

Vier Familienstiftungen erhalten die Aktien

Berkshire teilte mit, dass die Susan Thompson Buffett Foundation 3.690.000 Aktien erhält. Die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die NoVo Foundation bekommen je 1.845.000 Aktien. Alle vier sind Familienstiftungen, die schon im Vorjahr bedacht wurden.

Die an der NYSE gelistete Berkshire Hathaway-Aktie liegt am Montag zeitweise bei 595,11 US-Dollar, ein Plus von 0,37 Prozent.

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Forbes ordnet die Spende als mehr als viermal so groß ein wie die des Vorjahres, die 2,7 Millionen Class-B-Aktien im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar umfasste. Schon im Juli gab Buffett Aktien im Wert von knapp 6 Milliarden US-Dollar an dieselben Stiftungen, erstmals seit 2006 ohne die Gates Foundation. Das Tempo der Übertragungen hat sich damit deutlich erhöht. Eine Übertragung an Stiftungen verändert zunächst nur den Eigentümer der Papiere, nicht das Geschäft von Berkshire.

Buffett bleibt Großaktionär von Berkshire Hathaway

Nach der Spende hat Buffett laut Reuters mehr als 29 Milliarden US-Dollar in Berkshire-Aktien an diese Stiftungen gegeben und besitzt noch rund 13 Prozent der Anteile. Der 96 Jahre alte Buffett trat Ende 2025 als CEO und im September dieses Jahres als Chairman zurück. Greg Abel ist CEO, Buffetts ältester Sohn Howard Buffett Chairman. Damit ist die Führung übergeben, der Einfluss als Aktionär bleibt aber erheblich.

Buffett schreibt in der Mitteilung, die Spende folge dem zuvor beschriebenen Plan. Alle seine Berkshire-Aktien sollen an die vier Stiftungen gehen, die Zuwendungen sollten jedes Jahr steigen. Das hänge weitgehend von den Börsenbedingungen bis zum Zieldatum ab. Sein Vertrauen in Berkshire sei "so groß wie eh und je", er habe im September ausführlich darüber gesprochen. Seinen Kindern vertraue er zu 100 Prozent, sie hätten seit Jahrzehnten wohlüberlegt für gute Zwecke gespendet.

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Quartalszahlen und Analystenbild

Berkshire meldete Anfang November für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis von 12,71 Milliarden US-Dollar nach 13,49 Milliarden im entsprechenden Vorjahresquartal. Im Versicherungsgeschäft sank das Ergebnis aus dem Underwriting auf 1,35 Milliarden US-Dollar nach 2,37 Milliarden. Bahn, Energie und Industrie legten dagegen zu. Zugleich kaufte das Unternehmen im Quartal eigene Aktien für rund 9,6 Milliarden US-Dollar.

UBS-Analyst Brian Meredith stufte die Aktie in einer Studie vom 22. Oktober mit Buy ein und hob das Kursziel auf 628 US-Dollar an, nach zuvor 604 US-Dollar. Entscheidend für die Bewertung bleibt, wie sich das operative Ergebnis nach dem Rückgang im Versicherungsgeschäft weiterhin entwickelt.

Beobachtungspunkt bleibt, ob und wann die Stiftungen die übertragenen Aktien am Markt abgeben. Am Umfang der Rückkäufe in den Quartalsberichten lässt sich zudem ablesen, wie viel Kapital das Unternehmen selbst in die eigene Aktie lenkt.

Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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