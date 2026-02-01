Vier Tote durch russischen Drohnenangriff bei Charkiw

CHARKIW (dpa-AFX) - Durch einen russischen Drohneneinschlag sind im ukrainischen Gebiet Charkiw nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Drei Kleinkinder und ein 34-jähriger Mann seien tot aus den Trümmern eines Hauses geborgen worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Außerdem seien eine schwangere Frau (35) und eine 73-Jährige verletzt worden. Angegriffen wurde die Kleinstadt Bohoduchiw nordwestlich von Charkiw.

In der Großstadt Saporischschja trafen russische Drohnen nach Angaben der Regionalverwaltung Teile des Stromnetzes. Für 11.000 Haushalte sei der Strom ausgefallen. Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 120 russische Drohnen, von denen 112 ausgeschaltet worden seien.

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg. Ukrainische Gegenangriffe mit Langstreckendrohnen trafen in der Nacht die Raffinerie der Stadt Wolgograd und lösten dort einen Brand aus. Der Gouverneur der russischen Region, Andrej Botscharow, bestätigte Angriffe "auf die Energie- und Zivilinfrastruktur"./fko/DP/zb