Viertes Quartal

Coca-Cola-Aktie sackt ab: Auch 2026 Zuwächse vorgesehen

10.02.26 14:04 Uhr
Coca-Cola-Aktie fällt an der NYSE: Wachstum bis 2026 erwartet | finanzen.net

Der US-Getränkekonzern Coca-Cola will auch im laufenden Jahr weiter zulegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
63,05 EUR -2,39 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Management peilt 2026 beim Umsatz einen Zuwachs aus eigener Kraft von vier bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten haben bereits das obere Ende der Zielspanne auf ihren Zetteln. 2025 hatte das organische Umsatzplus 5 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Die Coca-Cola-Aktie gibt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 4,08 Prozent auf 74,79 US-Dollar nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um fast 12 Prozent zugelegt.

Im vierten Quartal kletterten die Erlöse im Vorjahresvergleich um zwei Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,9 Mrd Euro), organisch betrug das Plus fünf Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 58 Cent je Aktie und damit etwas stärker, als Analysten auf dem Zettel hatten.

Im Gesamtjahr erreichte der Umsatz 47,9 Milliarden Dollar, was einem Plus von ebenfalls zwei Prozent entsprach. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um vier Prozent auf drei Dollar. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit 13,1 Milliarden Dollar fast ein Viertel mehr Gewinn als im Vorjahr. Im Vorjahr hatten unter anderem höhere Wertminderungen auf Vermögenswerte das Ergebnis belastet.

/mne/tav/jha/

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

