Vietjet bestellt bei Airbus A321XLR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die vietnamesische Fluggesellschaft Vietjet hat bei Airbus 15 A321XLR fest bestellt und zudem eine Order für fünf A321neo in A321XLR umgewandelt. Damit gehört Vietjet zu den ersten Airlines, die den A321XLR erhalten. Mit der Aufnahme dieses Airbus-Modells in ihre Flotte könne die Fluggesellschaft ihr Netzwerk weiter ausbauen und längere Strecken in Asien sowie Ziele in Australien und Russland bedienen, teilte Airbus mit.

Zudem unterzeichnete Vietjet einen Trainingsvertrag mit Airbus Services, der unter anderem die Installation von zwei Vollflugsimulatoren der A320-Familie im Ausbildungszentrum der Fluggesellschaft in Ho Chi Minh City umfasst.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2019 12:04 ET (16:04 GMT)