DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.581 -0,1%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Vikas GlobalOne: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vikas GlobalOne Ltd
1.23 -0.01 -0.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vikas GlobalOne präsentierte in der am 01.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Vikas GlobalOne mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,23 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vikas GlobalOne 3,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,76 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Vikas GlobalOne Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vikas GlobalOne nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.