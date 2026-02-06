Vikas GlobalOne: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

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Vikas GlobalOne präsentierte in der am 01.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Vikas GlobalOne mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,23 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vikas GlobalOne 3,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,76 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net