Vikran Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vikran Engineering hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,05 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,49 Milliarden INR – ein Plus von 37,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vikran Engineering 9,12 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net