Infineon-Aktie erholt sich etwas: Trägt die Galliumnitrid-Wette den Kurs?

Villach und NVIDIA im Fokus

29.10.26 11:58 Uhr

Nach Monaten der Schwäche zieht die Infineon-Aktie wieder an, doch reichen Großinvestition und NVIDIA-Kooperation, um den Abwärtstrend nachhaltig zu drehen?

• Die Aktie erholt sich nach einem Kursverlust seit Juni, Analysten sind überwiegend optimistisch mit einem mittleren Kursziel von über 85 Euro, wobei die nächsten Quartalszahlen und die Marktentwicklung entscheidend sind.

• Die Kooperation mit NVIDIA bei der Entwicklung von GaN-basierten Stromsystemen für KI-Rechenzentren unterstreicht die strategische Bedeutung des Wachstumsfelds GaN für Infineon.

• Infineon investiert rund 1,1 Milliarden Euro in eine Galliumnitrid-Fabrik in Villach, die die Massenproduktion von GaN-Halbleitern ermöglichen soll und das KI- und Energiesegment stärken wird.

Fabrik für Galliumnitrid soll Infineon im KI-Geschäft stärken

NVIDIA liefert zweiten Baustein für Erholungshoffnung

Analysten überwiegend zuversichtlich, nächster Zahlentermin rückt näher

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Die Infineon-Aktie steigt am Donnerstag im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 53,61 Euro. Die Bewegung folgt auf Nachrichten zum Zukunftsfeld Galliumnitrid, das der Konzern mit einer Großinvestition in Villach und einer Kooperation mit NVIDIA vorantreibt. Ob das reicht, die Kursschwäche seit Juni zu beenden, hängt auch von den nächsten Zahlen ab.

Infineon plant Galliumnitrid-Fabrik in Villach

Infineon will rund 1,1 Milliarden Euro in den Standort Villach in Österreich investieren, wie die Münchener am Dienstag mitteilten. Geplant ist die weltweit erste Anlage zur Massenfertigung von Galliumnitrid-Halbleitern, kurz GaN, auf besonders großen Wafern, den Trägerscheiben der Chips. 300-Millimeter-Wafer fassen das 2,3-Fache an Chips gegenüber 200-Millimeter-Wafern. Die Anlage entsteht in bestehenden Reinraumflächen, die Produktion soll Ende 2027 starten. Der Europäische Chips Act fördert das Projekt mit 319 Millionen Euro.

Konzernchef Jochen Hanebeck sagte, die Investition ebne den Weg für den breiten Einsatz von Galliumnitrid in KI, Energieinfrastruktur, Elektromobilität und Robotik. Sabine Herlitschka, CEO von Infineon Austria, erklärte, neue Arbeitsplätze entstünden nicht, bestehende Stellen würden aber gesichert. Die Investition ist damit weniger ein Beschäftigungsprogramm als ein Kapazitätssignal. Infineon will GaN als Baustein für das KI-Geschäft in industrielle Größenordnung bringen, Ergebnisbeiträge sind aber erst nach dem Produktionsstart zu erwarten.

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NVIDIA-Kooperation und Marktpotenzial

Parallel treibt Infineon die Zusammenarbeit mit KI-Platzhirsch NVIDIA voran. Beide entwickeln GaN-basierte Stromumwandlungssysteme für KI-Rechenzentren mit 800 Volt Gleichspannung, wie Infineon am vergangenen Mittwoch mitteilte. Die Kooperation baut auf der im Mai 2025 angekündigten Zusammenarbeit auf.

Hanebeck erläuterte, GaN schalte schneller als Silizium und sei damit energieeffizienter. Infineon verweist in der Pressemitteilung zudem auf Analystenschätzungen, wonach der GaN-Leistungshalbleitermarkt 2031 rund 3,5 Milliarden Euro erreichen soll, etwa das Sechsfache von 2025. Beide Meldungen greifen ineinander: Die Kooperation liefert einen Anwendungsfall, die Fabrik die Fertigungsbasis. Ob der Markt in dieser Größe entsteht, ist eine Schätzung, die sich erst mit der Zeit prüfen lässt.

Kursschwäche seit Juni und Analystenbild

Die Erholung setzt nach einer langen Schwächephase an. Auf das Rekordhoch von knapp 90 Euro Anfang Juni folgte eine heftige Korrektur, seit Mitte Juni verlor die Aktie rund 40 Prozent. Am vergangenen Freitag fiel sie auf ein neues Sechsmonatstief, am Montag zählte sie im Zuge einer breiten Chip-Erholung zu den stärksten DAX-Werten. Operativ lief es besser, als die Kursbewegung vermuten lässt: Im Quartal bis Ende Juni 2026 erzielte Infineon laut Mitteilung vom 5. August mit 4,17 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte.

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Unter den 15 bei TipRanks erfassten Analysten stufen 13 die Aktie mit Buy ein, zwei mit Hold und keiner mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 85,86 Euro und damit über dem Kurs vom Donnerstag. Susquehanna-Analyst Christopher Rolland stuft die Aktie in einer Studie vom vergangenen Mittwoch mit Buy ein und nennt ein Kursziel von 85 Euro. Operatives Wachstum und der Kursverlauf stehen damit nebeneinander.

Worauf Anleger jetzt achten sollten

Inhaltlich zeigt sich ein Unternehmen, das langfristig in GaN als Wachstumsfeld investiert. Die Mittel fließen aber bis 2034, und der Hochlauf richtet sich ausdrücklich nach der Nachfrage. Kurzfristig dürften daher eher die nächsten Quartalszahlen den Kurs bestimmen. Wichtig ist dabei, ob Infineon die angepeilten rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz und etwa 23 Prozent Segmentmarge im Schlussquartal erreicht. Die NVIDIA-Kooperation untermauert die KI-Story, ist aber eine Fortsetzung bereits bekannter Zusammenarbeit und kein neuer Auftrag. Die Marktprognose für GaN ist eine Analystenschätzung, deren Eintreten offen bleibt.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt die Vorlage der Zahlen zum Schlussquartal, die im November erwartet wird. Dann zeigt sich, ob Umsatz und Marge in Richtung der Unternehmensprognose laufen und wie viel Rückenwind das KI-Geschäft liefert.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.