Village Super Market A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

07.10.26 06:35 Uhr

Village Super Market A ließ sich am 06.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Village Super Market A die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Village Super Market A 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Village Super Market A im vergangenen Quartal 609,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Village Super Market A 599,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,41 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net