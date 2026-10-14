Village Vanguard stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

14.10.26 06:35 Uhr

Village Vanguard gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Village Vanguard hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,39 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,06 Prozent auf 5,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Village Vanguard 5,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net