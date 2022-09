Villeroy de Galhau: EZB-Leitzins könnte Ende 2022 bei 2% liegen

Von Hans Bentzien

WASHINGTON/FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte die Normalisierung ihrer Leitzinsen nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau bis Jahresende abgeschlossen haben. Ob sie ihre Geldpolitik darüber hinaus straffen muss, ist nach seinen Worten noch nicht sicher. "Ich glaube, die Schätzung (für den neutralen Zinssatz R*) für den Euroraum liegt in nominaler Abgrenzung bei unter oder nahe 2 Prozent. Dorthin könnten wir bis Ende dieses Jahres kommen", sagte Villeroy de Galhau in einer Rede beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Dabei habe die EZB "in entschlossener, aber geordneter Weise" vorzugehen.

Erst jenseits von R* würde nach Aussage des Gouverneurs der Banque de France eine Straffung beginnen - "falls erforderlich", wie er ausdrücklich hinzufügte. Es sei derzeit noch zu früh zu sagen, bei welchem Zins die Reise enden werde.

