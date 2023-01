Villeroy de Galhau: EZB-Zins erreicht im Sommer Hochpunkt

GO

Heute im Fokus

US-Bilanzen im Fokus: DAX schwächelt -- Vonovia beteiligt sich an Gropyus -- GfK-Konsumklima hellt sich auf -- Tesla-Chef Elon Musk verteidigt Tweets -- Post, Telekom, Rheinmetall im Fokus

Ex-Monsanto-Chef verstärkt Board von Linde. Google offenbar von US-Ministerium wegen Dominanz bei Online-Anzeigen verklagt. Katar erhöht Anteil an Credit Suisse. Bernstein stuft AMD auf "Market-Perform" herab. Taxifahrer in Cancún protestieren gegen Uber. Taxifahrer in Cancún protestieren gegen Uber. Primark-Mutter AB Foods über Erwartungen. FSB-Chef Knot: Härte bei Krypto-Regulierung bleibt bestehen.