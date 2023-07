Villeroy de Galhau: EZB-Zinsen kurz vor Hochpunkt

Heute im Fokus

Jefferies senkt Einstufung von Michelin. Apple-Zulieferer Foxconn zieht sich aus Vedanta-Chipfabrik in Indien zurück. Uber-CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen. CEWE-Stiftung verlängert alle auslaufenden Vorstandsvorträge. EVOTEC und Bristol Myers Squibb bauen Neurologie-Partnerschaft aus. Rheinmetall-Werk in der Ukraine soll spätestens im Oktober die Produktion aufnehmen.