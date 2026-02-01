DAX24.981 +1,1%Est506.050 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.232 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,74 +0,9%Gold5.063 +2,1%
Villeroy de Galhau verlässt Banque de France vorzeitig im Juni

09.02.26 15:48 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau, hat am Montag mitgeteilt, dass er seinen Posten im Juni verlassen wird. Damit scheidet er mehr als ein Jahr vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit aus. Villeroy wird Präsident der Fondation Apprentis d'Auteuil, einer Stiftung, die junge Menschen unterstützt, denen der Abbruch ihrer Ausbildung oder ihres Studiums droht.

"Meine fast elf Jahre an der Spitze der Banque de France und im Dienste des Euro sind und bleiben der Stolz meiner öffentlichen Karriere", hieß es von Villeroy in einer Mitteilung. Bis Juni, etwas mehr als ein Jahr vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit, werde er den wesentlichen Teil seiner Mission erfüllt haben.

Die Entscheidung Villeroys, sein Amt vor dem regulären Ende im Oktober 2027 niederzulegen, hat zur Folge, dass die Ernennung einer Nachfolge für die sechsjährige Amtszeit noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl im April 2027 erfolgen wird und nicht erst danach.

Als Chef der französischen Zentralbank ist Villeroy Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank, der die Leitzinsen für die Eurozone festlegt. "Der EZB-Rat hat enorm von seinem Realismus profitiert, gepaart mit den starken europäischen Überzeugungen und Visionen, die er stets eingebracht hat", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

