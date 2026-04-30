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Villeroy: EZB-Entscheidungen an Daten statt an Terminen orientieren

07.05.26 10:18 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann sich nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau nicht vorab auf eine Anhebung ihres Leitzinses bei der Juni-Sitzung festlegen. Stattdessen würden die Entscheidungen von Erkenntnissen über wirtschaftliche Veränderungen getrieben, sagte der Gouverneur der Banque de France.

In der vergangenen Woche hatte die EZB ihren Leitzins unverändert gelassen. Investoren interpretierten Kommentare auf der anschließenden Pressekonferenz jedoch als Hinweis darauf, dass eine Zinserhöhung beim nächsten Treffen der Verantwortlichen wahrscheinlich sei. In seiner letzten Rede zur Geldpolitik vor seinem Ausscheiden Ende dieses Monats erklärte Villeroy, dies sei ein Missverständnis darüber, wie geldpolitische Entscheidungen getroffen werden sollten.

"Das scheint mir ein bisschen zu sehr nach einer getarnten Forward Guidance auszusehen", sagte er. "Was uns leiten sollte, ist nicht ein Datum, sondern sind die Daten."

Laut Villeroy werden sich die Verantwortlichen auf Messgrößen für Preissteigerungen bei Waren und Dienstleistungen ohne Energie konzentrieren. Zudem stünden die Veränderungen der Inflationserwartungen von Haushalten und Unternehmen sowie die Löhne im Fokus.

Am Mittwoch von der EZB veröffentlichte Zahlen deuteten auf eine Verlangsamung des Lohnwachstums in diesem Jahr hin. Dies geschah trotz des Anstiegs der Energiepreise seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten. Während die Kerninflation bisher noch nicht signifikant angezogen hat, sind die Inflationserwartungen gestiegen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 04:18 ET (08:18 GMT)