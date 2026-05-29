VINCI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
So haben Experten die VINCI-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 1 Experten die VINCI-Aktie analysiert.
1 Experte rät die VINCI-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 145,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 20,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der VINCI-Aktie von 124,35 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|28.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|145,00 EUR
|16,61
|19.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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