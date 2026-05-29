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VINCI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

31.05.26 18:00 Uhr
VINCI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai | finanzen.net

So haben Experten die VINCI-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
125,50 EUR 0,85 EUR 0,68%
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Im Mai 2026 haben 1 Experten die VINCI-Aktie analysiert.

1 Experte rät die VINCI-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 145,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 20,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der VINCI-Aktie von 124,35 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--28.05.2026
Jefferies & Company Inc.145,00 EUR16,6119.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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24.04.2026VINCI NeutralJP Morgan Chase & Co.
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05.02.2026VINCI NeutralJP Morgan Chase & Co.
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03.08.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
16.03.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
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23.09.2008Vinci verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

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