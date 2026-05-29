VINCI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Aktie im Fokus

So haben Experten die VINCI-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 145,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 20,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der VINCI-Aktie von 124,35 EUR gleich.

Im Mai 2026 haben 1 Experten die VINCI -Aktie analysiert.

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